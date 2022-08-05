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Ukraynalı büyükelçiden Türkiye’ye teşekkür: Türkiye çok minnettarız

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Giriş: 05.08.2022 09:15
Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tahıl sevkiyatı anlaşmasının imzalanmasında büyük sorumluluk üstlenen Türkiye'ye teşekkür etti. Bodnar, Ukrayna limanlarında tahıl yüklü 17 geminin bulunduğunu ve hedeflerinin limandan 1 günde 3 geminin çıkması olduğunu söyledi.
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