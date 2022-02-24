24 Şubat 2022, Perşembe
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Ukrayna’dan son dakika açıklaması: 50 Rus öldürüldü, 6 uçak vuruldu
Rusya-Ukrayna savaşının boyutu giderek büyüyor. Ukrayna tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 50 Rus öldürüldü ve 6 uçak düşürüldü. Bu haberlere karşılık olarak Rusya’dan yalanlamalar geliyor. Sabah saatlerinde de Ukrayna savaş uçaklarını düşürdüğünü açıkladı Rusya bunu yalanladı.