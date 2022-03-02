02 Mart 2022, Çarşamba
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Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış! A Haber Ukrayna-Romanya sınırında
Rusya’nın başlattığı harekat sonrası binlerce kişi Ukrayna-Romanya sınırına akın etti. AFAD ekipleri de sınırda yardımlarını sürdürüyor. İnsani dram derinleşiyor. Rusya'nın saldırıları sonucu 660 bini aşkın kişi ülkeyi terk etti. Sınırdaki durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.