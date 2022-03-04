04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna'dan göç koridoru! Ukrayna'daki savaştan kaçanlar sınırlara akın ediyor

Ukrayna'dan göç koridoru! Ukrayna'daki savaştan kaçanlar sınırlara akın ediyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2022 11:58
Ukrayna'daki savaştan kaçanlar komşu ülkelerin kapılarına dayandı. Binlerce kişi Ukrayna-Romanya sınırına akın etti. AFAD ekipleri de sınırda yardımlarını sürdürüyor. Sınırdaki durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

İlhan Tahsin'in aktardıkları:

"Gece saatler yaklaşık 12 adetlik askeri konvoy buradaki sınır kapısında Ukrayna tarafına giriş yaptı. Askeri araçlar çok büyüktü ve taşıma araçlarıydı. İçlerinde mühimmat olduğu tahmin ediliyor. Romanya'dan Ukrayna'ya geçiş yaptılar.

Burada hiçbir Avrupa ülkesi yok. Ukrayna tarafına geçiş yapan tek ülke Bulgaristan Kızılhaç'ı oldu. Bulgaristan'a ait 5 adet Kızılhaç aracı Ukrayna tarafına geçiş yaptı. Ukrayna tarafından sürekli olarak gelişler artıyor.

Sınırda Romanya STK'larında çalışanlar sınırdan geçenlere sıcak çay ve çorba ikram ediyor. Burada hareketlilik giderek artıyor. Sınırda ısıtma cihazları yeni getirildi."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Savaşın içinden sınıra göç koridoru
Savaşın içinden sınıra göç koridoru
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama
İnsani koridor nasıl açılacak?
İnsani koridor nasıl açılacak?
Ukraynalılardan Türkiye’ye teşekkür
Ukraynalılardan Türkiye'ye teşekkür
Tahliye treninde özel yayın!
Tahliye treninde özel yayın!
Bakan Kurum’dan Deprem Haftası mesajı
Bakan Kurum'dan Deprem Haftası mesajı
Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli?
Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Ukrayna ordusunun savaş taktiği
Ukrayna ordusunun savaş taktiği
Marketler önünde uzun kuyruklar
Marketler önünde uzun kuyruklar
Ukrayna’da yıkım havadan görüntülendi
Ukrayna’da yıkım havadan görüntülendi
Nükleer santralinde Rus kontrolünde!
Nükleer santralinde Rus kontrolünde!
Daha Fazla Video Göster