Ukrayna'dan göç koridoru! Ukrayna'daki savaştan kaçanlar sınırlara akın ediyor

Ukrayna'daki savaştan kaçanlar komşu ülkelerin kapılarına dayandı. Binlerce kişi Ukrayna-Romanya sınırına akın etti. AFAD ekipleri de sınırda yardımlarını sürdürüyor. Sınırdaki durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

İlhan Tahsin'in aktardıkları:

"Gece saatler yaklaşık 12 adetlik askeri konvoy buradaki sınır kapısında Ukrayna tarafına giriş yaptı. Askeri araçlar çok büyüktü ve taşıma araçlarıydı. İçlerinde mühimmat olduğu tahmin ediliyor. Romanya'dan Ukrayna'ya geçiş yaptılar.

Burada hiçbir Avrupa ülkesi yok. Ukrayna tarafına geçiş yapan tek ülke Bulgaristan Kızılhaç'ı oldu. Bulgaristan'a ait 5 adet Kızılhaç aracı Ukrayna tarafına geçiş yaptı. Ukrayna tarafından sürekli olarak gelişler artıyor.

Sınırda Romanya STK'larında çalışanlar sınırdan geçenlere sıcak çay ve çorba ikram ediyor. Burada hareketlilik giderek artıyor. Sınırda ısıtma cihazları yeni getirildi."