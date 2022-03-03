Ukrayna’daki yıkım uzaydan görüntülendi! Saldırıların dumanı uzaydan bile görüldü

Günlerdir Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'daki yıkım, uzaydan görüntülendi. Bir uydu şirketi tarafından paylaşılan görüntülerde, köprüler ve askeri tesisler gibi kritik noktaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Saldırıların dumanı uzaydan bile görüldü.

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