Ukrayna'daki Türk iş insanı Uğur Özdil A Haber'de anlattı: Patlama sesiyle uyandık

Son dakika haberi... Tanklar Ukrayna’nın kentlerine ilerliyor, siviller kaçıyor. Ukrayna’daki Türk iş insanı Uğur Özdil A Haber’de anlattı. Özdil, "Ben Ukrayna’da İvana Frankovsky şehrinde yaşıyorum. Güneyi Romanya batısı Macaristan, Avrupa’ya çok yakın bir bölgedeyiz. Batı Ukrayna’dayız. Çok ilginç biz bu olaylar başladığından itibaren Rusya’nın özellikle Batı Ukrayna’ya Avrupa’ya yakın bölgelerde herhangi bir müdahalesi olmayacağını bizim bu konuda bir endişemiz olmadığını dile getiriyorduk ama yüksek bir patlama sesiyle uyandık. Askeri havaalanı var yaklaşık 5 km mesafede. Patlama sesiyle uyandık panik olduk telefonlar çalmaya başladı halk ayaklandı sirenler çalmaya başladı. Belediye başkanı canlı yayında açıklamalar yaptı. Bilgi kirliliği hala devam ediyor. Halk kısmi olarak şehri terk etmeye çalışıyor." dedi.

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