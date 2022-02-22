Ukrayna'daki kaos planı ne? Rusya ilhak eder mi? A Haber'de flaş değerlendirme: Tarih tekerrürden ibaret! Aynı senaryo farklı Rus liderler

Rusya ne istiyor, ABD ne planlıyor, sonuç ne olacak? Türkiye bölgede nasıl bir strateji planı kuruyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Aynı senaryo farklı Rus liderler tarafından aynı zihniyet içerisinde uygulanıyor. Bundan sonra uygulanacak olan bence son derece nettir bu saatten sonra bir aşamada bu iki ayrılıkçı cumhuriyet Rusya’ya katılım arzusunu dile getirecekler. Hatta bir takım halk oylamaları yapılacak oradan ezici sonuçlar çıkacak. Eğer Ruslar sabırsızlık gösterir de buraları işgal etmeye kalkmazlarsa o taktirde biraz daha tırnak içinde hukuka uygun şekilde kendi istekleriyle Rus topraklarına katılmış olacaklar." dedi.

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