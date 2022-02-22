22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna'daki kaos planı ne? Rusya ilhak eder mi? A Haber'de flaş değerlendirme: Tarih tekerrürden ibaret! Aynı senaryo farklı Rus liderler

Ukrayna'daki kaos planı ne? Rusya ilhak eder mi? A Haber'de flaş değerlendirme: Tarih tekerrürden ibaret! Aynı senaryo farklı Rus liderler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2022 11:39
Rusya ne istiyor, ABD ne planlıyor, sonuç ne olacak? Türkiye bölgede nasıl bir strateji planı kuruyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Akgün, "Aynı senaryo farklı Rus liderler tarafından aynı zihniyet içerisinde uygulanıyor. Bundan sonra uygulanacak olan bence son derece nettir bu saatten sonra bir aşamada bu iki ayrılıkçı cumhuriyet Rusya’ya katılım arzusunu dile getirecekler. Hatta bir takım halk oylamaları yapılacak oradan ezici sonuçlar çıkacak.  Eğer Ruslar sabırsızlık gösterir de buraları işgal etmeye kalkmazlarsa o taktirde biraz daha tırnak içinde hukuka uygun şekilde kendi istekleriyle Rus topraklarına katılmış olacaklar." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Senaryo aynı liderler farklı
Senaryo aynı liderler farklı
Devlet Bahçeli: Savaş yanlıştır!
Devlet Bahçeli: Savaş yanlıştır!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada
Karadeniz’de savaş sesleri
Karadeniz’de savaş sesleri
Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı?
Açık alanlarda maske yasağı kalktı mı?
Rusya’ya tanıma kararı tepkisi
Rusya'ya tanıma kararı tepkisi
Durduracak tek ülke Türkiye
"Durduracak tek ülke Türkiye"
Türkiye Ukrayna – Rusya krizinin neresinde?
Türkiye Ukrayna – Rusya krizinin neresinde?
Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu?
Rusya doğal gazı kesecek mi? Ukrayna işgaline altın ve doların tepkisi ne oldu?
5 anlaşma imzalandı
5 anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan Senegal’de karşılandı
Başkan Erdoğan Senegal'de karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Senegal’de son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Senegal'de son dakika açıklamaları
Daha Fazla Video Göster