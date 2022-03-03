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Ukrayna’daki asker eşinden haber alamıyor! 9 yaşındaki Anastasia: Savaş dursun

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Giriş: 03.03.2022 16:40
Güncelleme:03.03.2022 16:41
Ukrayna'dan işi nedeniyle 3 yıl önce Türkiye'ye gelen gazeteci Olga, Rus güçlerine karşı ülkesini savunan asker eşinden 2 gündür haber alamıyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nce başlatılan yardım kampanyasında görev alan Olga, savaşın sonlanması için tüm dünyaya çağrıda bulundu.
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