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Ukrayna’da yıkım havadan görüntülendi

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Giriş: 04.03.2022 10:12
Güncelleme:04.03.2022 10:25
Rus ordusunun bombardıman yağmuruna tuttuğu Kiev'in 60 km kuzeybatısındaki küçük bir kasaba olan Borodyanka'da binaların yıkıldığı görüntüler drone ile görüntülendi. Drone ile tepeden çekilen görüntülerde başkentteki birçok evin yerle bir olduğu, kentin moloz şehre döndüğü görüntülendi.
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