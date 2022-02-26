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Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu: Rusya geri çekiliyor

A Haber
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Giriş: 26.02.2022 16:00
Rusya lideri Putin orduya ‘Durun’ talimatını geri çekti ve Ukrayna’da siren sesleri yeniden yükseldi. Lviv’de yaşayan Türk vatandaşın A Haber mikrofonlarına konuştu ve “Ukrayna halkı mücadele ediyor, Rusya geri çekiliyor.” ifadelerini kullandı.

Dursun Tosun isimli vatandaşın söyledikleri:

"Ben burada evliyim 9 yıldır burada yaşıyorum. Ukrayna halkı mücadelesini veriyor, Rusya geri çekiliyor. Tahliye olanlar var ama ben buradan gitmeyi düşünmüyorum. Ben de Ukrayna halkını destekliyorum. Her türlü yanlarında olacağım.

Rusya hata yaptı ve geri çekiliyor. Ukrayna askerine güveniyorum. Kiev geri alınacak. Halk canla başla mücadele ediyor. Avrupa, Ukrayna'ya yalan söyledi. Avrupa, Ukrayna'yı yalnız bıraktı."

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