27 Ocak 2022, Perşembe
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Ukrayna’da tansiyon yüksek! Rusya – Ukrayna sınırında eller tetikte | A Haber Donbas’ta: Askerler siper kazmış hazır bekliyor
Ukrayna'da tansiyon her geçen gün artıyor. Savaş iddiaları çok daha yüksek sesle konuşuluyor. Peki bölgede son durum ne? Rusya'nın tatbikatları ne anlama geliyor? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu günlerdir haber nöbetinde olduğu sıcak noktadan bölgedeki son gelişmeleri aktardı.