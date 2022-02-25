25 Şubat 2022, Cuma
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Ukrayna’da tank otomobili böyle ezdi! O anlar kamerada
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ediyor. Tanklar Kiev’e giriş yaparken dış mahallerde çatışmalar sürüyor. Bir yerleşim yerinde tank, seyir halinde olan bir otomobili ezdi. O anlar evin camından çekilen görüntülere anbean yansıdı. Görüntüyü çeken ise şoke oluyor.