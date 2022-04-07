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Ukrayna’da siren sesleri yükseldi! Rusya akaryakıt deposunu hedef aldı

A Haber
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Giriş: 07.04.2022 09:20
Ukrayna’da dün gece pek çok kentte sirenler çaldı. Kiev ve çevresine bombalar düşmedi ancak bomba sesleri yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov’da bir akaryakıt deposunun imha edildiğini açıkladı. Rusya belirlemiş olduğu hedeflere uzaktan atışlar gerçekleştiriyor. Rusya güneye doğru operasyonlarını sıklaştırmış durumda. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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