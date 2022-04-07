07 Nisan 2022, Perşembe
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Ukrayna’da siren sesleri yükseldi! Rusya akaryakıt deposunu hedef aldı
Ukrayna’da dün gece pek çok kentte sirenler çaldı. Kiev ve çevresine bombalar düşmedi ancak bomba sesleri yükseldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Harkov’da bir akaryakıt deposunun imha edildiğini açıkladı. Rusya belirlemiş olduğu hedeflere uzaktan atışlar gerçekleştiriyor. Rusya güneye doğru operasyonlarını sıklaştırmış durumda. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.