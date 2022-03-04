Ukrayna’da siperlerin yapıldığı anlar A Haber ekranlarına yansıdı

64 kilometrelik Rus konvoyu artık Kiev'e 25 kilometre uzaklıkta. Kiev’in dış mahallerinde bomba ve çatışma sesleri giderek artıyor. Şehir merkezinde ise sokak savaşları için hazırlık var. Ukrayna’da askerlerin ve sivillerin beraber hazırladığı siperler A Haber ekranlarına yansıdı. Detayları Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.

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