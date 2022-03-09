09 Mart 2022, Çarşamba
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Ukrayna’da savaş hattında mahsur kalan Türkler A Haber’de
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatında 14 gün geride kalırken şehirlerde çatışmalar devam ediyor. Sivil tahliyeleri için de ateşkes edilen noktalar var. Ukrayna’nın Vinnitsya şehrinde fırıncılık yapan Muzaffer Gülsuna ve başkent Kiev'in kuzey doğusunda yer alan, hem Belarus hem Rusya'ya sınır olan Cernigov'da bir köyde mahsur kalan Uğur Kılıç yaşadıklarını A Haber’de anlattı.