Ukrayna'da canlı yayında top atışı sesleri! A Haber askerleri böyle görüntüledi

Dünyanın gözünün çevrildiği Rusya - Ukrayna geriliminde cephe hattında neler yaşanıyor? Donbas'ta çatışmalar sürüyor. San kayıpları var. Ukrayna halkı ise silahlanıyor. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Son durumu Ukrayna'dan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Canlı yayında askerler görüntülenirken top atışı sesleri de duyuldu.

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