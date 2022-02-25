25 Şubat 2022, Cuma
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Ukrayna’da bulunan Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat milyonlarca insanı yerinden etti. Bölgede bulunan Türk vatandaşları da tahliye için haber bekliyor. A Haber bölgede bulunup mahsur kalan ya da sınıra ulaşmaya çalışan vatandaşlarla sık sık canlı yayınlar yaparak anlık olarak gelişmeleri ekranlara taşıyor. Kiev’de bulunan iş adamı Sabri Okay, Moldova sınırına ulaşmaya çalışan iş adamı Hamza Atam ve üniversitesi öğrencisi Atıf Taşdemir yaşadıklarını anlattılar.