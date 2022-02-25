25 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna’da bulunan Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı

Ukrayna’da bulunan Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2022 16:42
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat milyonlarca insanı yerinden etti. Bölgede bulunan Türk vatandaşları da tahliye için haber bekliyor. A Haber bölgede bulunup mahsur kalan ya da sınıra ulaşmaya çalışan vatandaşlarla sık sık canlı yayınlar yaparak anlık olarak gelişmeleri ekranlara taşıyor. Kiev’de bulunan iş adamı Sabri Okay, Moldova sınırına ulaşmaya çalışan iş adamı Hamza Atam ve üniversitesi öğrencisi Atıf Taşdemir yaşadıklarını anlattılar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı!
Türkler yaşadıklarını A Haber’de anlattı!
Mahsur kalan Türkler A Haber’de!
Mahsur kalan Türkler A Haber’de!
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Sivillere böyle silah dağıtıldı
Zelenskiy’nin çağrsına yanıt geldi!
Zelenskiy'nin çağrsına yanıt geldi!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Putin’e müzakere çağrısı
Putin’e müzakere çağrısı
Rusya ve ABD gizli anlaşma mı yaptı?
Rusya ve ABD gizli anlaşma mı yaptı?
Huzur uygulaması yapıldı
Huzur uygulaması yapıldı
Flaş Ukrayna açıklaması
Flaş Ukrayna açıklaması
Vurulan Türk gemisi İstanbul’da ulaştı!
Vurulan Türk gemisi İstanbul’da ulaştı!
Ukraynalı babanın duygusal vedası!
Ukraynalı babanın duygusal vedası!
Bodnar’dan flaş açıklamalar
Bodnar'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster