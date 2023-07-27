Ukrayna'da bekletilen gemiler! MSB: Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, “2023 yılı başından itibaren Mehmetçik karşılık vermesiyle toplam 661 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi. Ukrayna’da bekletilen gemiler için “Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler” ifadeleri kullanıldı. Tahıl koridoru ve terör operasyonları konusunda tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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