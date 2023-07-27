27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna'da bekletilen gemiler! MSB: Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler

Ukrayna'da bekletilen gemiler! MSB: Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2023 12:21
Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, “2023 yılı başından itibaren Mehmetçik karşılık vermesiyle toplam 661 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi. Ukrayna’da bekletilen gemiler için “Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler” ifadeleri kullanıldı. Tahıl koridoru ve terör operasyonları konusunda tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fondaş Ruşen Çakır’dan CHP itirafı!
Fondaş Ruşen Çakır'dan CHP itirafı!
İYİ Parti’de istifalar sürüyor
İYİ Parti’de istifalar sürüyor
Seçim sonrası CHP’de neler yaşandı?
Seçim sonrası CHP’de neler yaşandı?
Akdeniz alev alev! 12 can gitti
Akdeniz alev alev! 12 can gitti
Hangi kanallar CHP’den para alıyor?
Hangi kanallar CHP’den para alıyor?
Ukrayna’da bekletilen gemiler ne olacak?
Ukrayna'da bekletilen gemiler ne olacak?
İşte yılın 3. Enflasyon Raporu
İşte yılın 3. Enflasyon Raporu
Hayalet evlere yakın markaj!
Hayalet evlere yakın markaj!
CHP’de değişim tartışması büyüyor!
CHP’de değişim tartışması büyüyor!
Kemer’deki yangın 3. gününde! Son durum ne?
Kemer’deki yangın 3. gününde! Son durum ne?
Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor!
Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor!
Protokol krizi! Kılıçdaroğlu’na mesaj
Protokol krizi! Kılıçdaroğlu'na mesaj
Daha Fazla Video Göster