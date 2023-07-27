27 Temmuz 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna'da bekletilen gemiler! MSB: Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler
Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada, “2023 yılı başından itibaren Mehmetçik karşılık vermesiyle toplam 661 terörist etkisiz hale getirildi.” denildi. Ukrayna’da bekletilen gemiler için “Güvenli şartlar oluştuğunda getirilecekler” ifadeleri kullanıldı. Tahıl koridoru ve terör operasyonları konusunda tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.