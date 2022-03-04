Ukrayna'da A Haber ekibine saldırı! Yaralanan Orhan Sali yaşadıklarını anlattı

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar Ukrayna'da saldırıya uğramış, yaralanmışlardı. Tedavi için İstanbul'a dönen Orhan Sali yaşadıklarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş’a canlı yayında anlattı.

Orhan Sali'nin anlattıklarından öne çıkanlar:

"Dün İstanbul'da hastaneye geldik. Daha önce Romanya ve Ukrayan'da da hastanede bazı tespitler yapılmıştı. Dün burada tedavimiz başladı. Lviv'deki hastanede ilk etapta çekilen filme kaburgada kırık tespit edildi.

Elimizde bir şişme meydana geldi. Orada film çektiremedik. Dün burada İstanbul'da yapılan kontrollerde bir kırık olduğu tespit edildi. Bunun için bir ameliyat olması gerektiğini söyledik doktorlar. Şu anda kemikte kaynama olup olmayacağı riskini taşıyor.

Şu anda bir alçıya alındı. Orada bir savaş ortamı ve psikolojisi var. Oraya girip çıkana kadar farklı bir yapıda ve coğrafyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Biz gider gitmez orada sirenler çalmaya başladı. İnsanlar kaçmaya çalışırken bir girmeye çalışıyoruz ve altüst olmuş bir ülke var.

Orada herkes herkesten şüpheleniyor. Sirenler çalınca panik olmaya başladı. Biz de Lviv'in biraz dışındaydık. O sırada bir panik oluştu. Ukrayna askerlerinin yere yatmasıyla birlikte. O sırada insanlar kaçmaya başladı.

İşte biz de bu durumu görüntülemek istedik. O sırada Ukraynalı olduğunu düşündüğümüz biri geldi. Kameramana saldırdı, o sırada ben devreye girdim ve Taha'yı güvenli noktaya aldım. Tam ayrıldık giderken arkamızdan 10 kişilik bir grup geldi. Onalrın nereden geldiğini görmedik."