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24.10.2019

Ukrayna, Türk SİHA'ların yeni görüntülerini paylaştı

Baykar Savunma ile Ukrayna Hükümeti arasında Ocak 2019'da gözetleme ve vuruş kabiliyetinin attırılması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma gereğince ilk üç SİHA'yı Mart ayında teslim alan Ukrayna, ardından 3 SİHA daha aldı. Ukrayna hava kuvvetleri söz konusu insansız hava araçlarının yeni görüntülerini paylaştı.

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