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Ukrayna tarihi 2. Dünya Savaşı Müzesi'nde sergileniyor

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 15:44
Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan fazladır devam eden savaşın izleri, başkent Kiev'deki Ukrayna Tarihi 2. Dünya Savaşı Müzesi'nde sergileniyor. Burada açılan "Ukrayna-Çarmıha Gerilme" adlı sergiyi, her gün çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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