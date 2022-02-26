Ukrayna şehrine Rus bayrağı çekildi! Melitopol, Rusya’nın kontrolüne girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a yönelik askeri operasyon başlattıklarını açıklamasından sonra, Rusya birliklerinin Ukrayna'da ilerleyişi sürüyor.

Harekatta 3. güne girilirken Rus güçleri, tüm Ukrayna'da ilerlemesini sürdürüyor. Rusya 150 bin nüfuslu Melitopol'e girdi. Böylece Ukrayna'da ilk defa yüksek nüfuslu bir kent, Rusya kontrolüne girmiş oldu.