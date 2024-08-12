Ukrayna savaşında nükleer tehlike mi? Yeni cephe Kursk dengeleri değiştirir mi? Uzman isim A Haber’de anlattı

Rus askeri güçleri, Kursk bölgesine giren Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ederken, Ukrayna birliklerinin ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim birimlerini aldığı iddia edildi. Yeni gelişme dengeleri değiştirir mi? Zaporijya Nükleer Santrali’nde çıkan yangın ne anlama geliyor? Askeri Stratejist Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber'de değerlendirdi ve "Bize bir şey olmaz mantığı içerisinde yaklaşamayız." dedi.

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