26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukrayna-Rusya savaşında Türk vatandaşların tahliyeleri devam ediyor | Ukrayna'da Türk vatandaşları nasıl tahliye ediliyor?
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Türkleri tahliye etmek için çalışma başlatmıştı. Dün akşam başlayan tahliye çalışmaları sonucunda Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı. Detayları Ukranya'da yaşıyan Özden Şan A Haber canlı yayınında aktardı.