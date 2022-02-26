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Ukrayna-Rusya savaşında Türk vatandaşların tahliyeleri devam ediyor | Ukrayna'da Türk vatandaşları nasıl tahliye ediliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 10:25
Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlatmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Türkleri tahliye etmek için çalışma başlatmıştı. Dün akşam başlayan tahliye çalışmaları sonucunda Kiev'den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı. Detayları Ukranya'da yaşıyan Özden Şan A Haber canlı yayınında aktardı.
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