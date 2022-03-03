03 Mart 2022, Perşembe
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Ukrayna-Rusya savaşı sürüyor! Bölgede daha önce hangi savaşlar yaşandı?
Tüm dünyanın gözü Ukrayna-Rusya savaşında. Türkiye konumu sebebiyle daha 90'lı yıllardan bu yana tıpkı Ukrayna Rusya savaşı gibi pek çok gerilime tanık oldu. Türkiye'nin dört bir yanında yakın geçmişte birçok savaş yaşandı. Peki neydi onlar? 21. Yüzyılın "vekalet savaşları" bölgeyi nasıl etkiledi? Gelişmeleri A Haber dış haberler editörü Elif Saatçioğlu anlattı.