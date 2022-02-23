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Ukrayna-rusya krizi için diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan’ın programında ne var?

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Giriş: 23.02.2022 08:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afrika turunu yarıda keserek yurda döndü ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü ve destek mesajı verdi. Başkan Erdoğan aynı zamanda Almanya Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan gözler NATO liderler Zirvesi'ne çevrilecek. Erdoğan, bugün çevrimiçi düzenlenecek zirveye katılacak.
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