Ukrayna Rus generalleri nasıl öldürdü? Telsizler modernize edilmedi, birlikler açık hedef oldu

Rusya-Ukrayna Savaşı ülkenin doğusuna doğru kayarken dünya Rusya'nın verdiği kayıpları konuşuyor. Savaşta ağır asker ve teçhizat kaybına uğrayan Moskova'ya vurulan en büyük darbe üst düzey subay ve generallerinin öldürülmesi oldu. Savaşta en az 6 Rus generalin öldürüldü. Ukrayna'nın savaşın gidişatını değiştiren taktiğini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den anlattı.

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