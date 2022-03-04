04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ukrayna-Romanya sınırında mülteci dramı! A Haber sıcak noktada

Ukrayna-Romanya sınırında mülteci dramı! A Haber sıcak noktada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2022 13:02
Ukrayna'daki savaştan kaçanlar sınırlara akın etti ve komşu ülkelerin kapılarına dayandı. Rusya'nın saldırıları sonucu 1 milyonu aşkın kişi ülkeyi terk etti. AFAD ekipleri sınırda bulunan göçmenlere yardımlarını sürdürüyor. Sınırdaki durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sınırında mülteci dramı! A Haber sıcak noktada
Sınırında mülteci dramı! A Haber sıcak noktada
Santral konum açısından neden kritik?
Santral konum açısından neden kritik?
Tarım Bakanlığında devir teslim!
Tarım Bakanlığında devir teslim!
Ukrayna ordusunun köprü planı!
Ukrayna ordusunun köprü planı!
Savaşın içinden sınıra göç koridoru
Savaşın içinden sınıra göç koridoru
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama
İnsani koridor nasıl açılacak?
İnsani koridor nasıl açılacak?
Ukraynalılardan Türkiye’ye teşekkür
Ukraynalılardan Türkiye'ye teşekkür
Tahliye treninde özel yayın!
Tahliye treninde özel yayın!
Bakan Kurum’dan Deprem Haftası mesajı
Bakan Kurum'dan Deprem Haftası mesajı
Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli?
Zaporijya Nükleer Santrali neden önemli?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?
Daha Fazla Video Göster