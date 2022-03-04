04 Mart 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ukrayna-Romanya sınırında mülteci dramı! A Haber sıcak noktada
Ukrayna'daki savaştan kaçanlar sınırlara akın etti ve komşu ülkelerin kapılarına dayandı. Rusya'nın saldırıları sonucu 1 milyonu aşkın kişi ülkeyi terk etti. AFAD ekipleri sınırda bulunan göçmenlere yardımlarını sürdürüyor. Sınırdaki durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.