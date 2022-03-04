Ukrayna-Romanya sınırında mülteci dramı! A Haber sıcak noktada

Ukrayna'daki savaştan kaçanlar sınırlara akın etti ve komşu ülkelerin kapılarına dayandı. Rusya'nın saldırıları sonucu 1 milyonu aşkın kişi ülkeyi terk etti. AFAD ekipleri sınırda bulunan göçmenlere yardımlarını sürdürüyor. Sınırdaki durumu A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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