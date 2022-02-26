26 Şubat 2022, Cumartesi
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Ukrayna Parlamento Üyesi Mezentseva A Haber'de! Kiev'de Rus güçlerinin ilerleyişi sürüyor mu?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladımır Zelenskiy, bugün sabahın erken saatlerinde ofisinin önünden bir video çekti, "Silahları bırakmayacağız." dedi. Peki Kiev'de son durum ne? Ukrayna halkı Rus güçlerine karşı nasıl direniyor? Başkent Kiev'de mücadele nasıl devam ediyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ukrayna'dan Parlamento Üyesi Maria Mezentseva değerlendirdi.