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Ukrayna ordusunun köprü planı! Rusya’nın ilerlemesini durdurmak için patlatıldı

A Haber
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Giriş: 04.03.2022 12:30
Kiev’e yakın noktalardan olan İrpin’de şiddetli patlamalar yaşanıyor. Rus sabotajcılar dün bölgede güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ukrayna ordusu, Rusya’nın ilerlemesini durdurmak ve şehre girmeyi engellemek için köprüyü patlattı.  A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgeden gelişmeleri canlı yayında aktardı.
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