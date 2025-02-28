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Ukrayna lideri Zelenskiy Beyaz Saray’a anlaşmaya gidiyor!

Ukrayna lideri Zelenskiy Beyaz Saray'a anlaşmaya gidiyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 10:08
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin devam eden savaşta Ukrayna'yı Rusya karşında yalnız bırakmamak için şart koştuğu nadir elementler anlaşmasının bugün Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin Washington ziyareti sırasında imzalanması bekleniyor. ABD ile Ukrayna arasında yapılacak nadir elementler anlaşmasının sadece ticari kapsamda olacağı dile getirilirken Ukrayna için Kiev'in talep ettiği somut güvenlik garantilerini içermeyecek olması Zelenskiy'nin Trump'a verdiği taviz olarak yorumlanıyor. Gelişmeleri ABD’den A Haber canlı yayınına katılan gazeteci İrfan Sapma anlattı.
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Ukrayna lideri Zelenskiy Beyaz Saray’a anlaşmaya gidiyor!
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