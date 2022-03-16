Ukrayna lideri Zelenskiy ABD Kongresi’ne seslendi: Şu anda halkımızın kaderi belirleniyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ABD Kongresi'ne seslendi. Zelenskiy burada yaptığı konuşmada, “Bombalar altında konuşuyorum. Rusya insanlığa saldırdı. Biz Rus terörüne karşılık istiyoruz hava sahasını kapatın. Şu anda halkımızın kaderi belirleniyor. Bizi düşünürken aklınıza 11 Eylül gelsin.” ifadelerini kullandı.

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