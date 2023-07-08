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Ukrayna lideri Zelenski'den Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2023 11:10
Dün İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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