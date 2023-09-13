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Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu: 24 yaralı, 2 gemi hasar gördü

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 15:18
Rus topraklarına yönelik saldırılarına son haftalarda hız veren Ukrayna, işgal altındaki Kırım'a yeni bir saldırı düzenledi. Füzeli saldırıda en az 24 kişi yaralandı, iki gemi de hasar gördü.
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