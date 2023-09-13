Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu: 24 yaralı, 2 gemi hasar gördü

Rus topraklarına yönelik saldırılarına son haftalarda hız veren Ukrayna, işgal altındaki Kırım'a yeni bir saldırı düzenledi. Füzeli saldırıda en az 24 kişi yaralandı, iki gemi de hasar gördü.

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