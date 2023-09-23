23 Eylül 2023, Cumartesi
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Ukrayna Kırım'a saldırıları artırdı! Kırım'ın liman kenti Sivastopol'daki Rus Karadeniz filosunu vurdu
Ukrayna ordusu, Rusya donanması Karadeniz Filosu'nun Kırım Yarımadası’ndaki karargahına füzeli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binada yangın çıktı. Peki bu saldırı, Kırım'a yönelik beklenen operasyonun başlangıcı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.