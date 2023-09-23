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Ukrayna Kırım'a saldırıları artırdı! Kırım'ın liman kenti Sivastopol'daki Rus Karadeniz filosunu vurdu

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 09:02
Ukrayna ordusu, Rusya donanması Karadeniz Filosu'nun Kırım Yarımadası’ndaki karargahına füzeli saldırı düzenledi. Saldırı sonucu binada yangın çıktı. Peki bu saldırı, Kırım'a yönelik beklenen operasyonun başlangıcı mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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