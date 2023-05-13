13 Mayıs 2023, Cumartesi
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Uğur Işılak'tan seçim paylaşımı: Safım Türkiye Oyum Erdoğan'a! Gözleri dolduran klip
Uğur Işılak, seçim gündemi ile "Safım Türkiye, Oyum Erdoğan'a" adlı klibi paylaştı. Klibin can alıcı cümleleri ise "Onca toprağa düşen şehitlerimizin hakkı için. Gözüyaşlı şehit çocuklarının vebalinden korktuğum için. Bayrağa sarılı tabutun başında 'vatan sağolsun' diyen dağ gibi babaların yüzüne bakabilmek için safım Türkiye oyum Erdoğan'a" ifadeleri oldu.