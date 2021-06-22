Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e "Benim cenazeme gelmeyeceksin!" Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında Sezgin Baran Korkmaz kavgası!

Sözcü Gazetesi yazarlarından Yılmaz Özdil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasına tepki gösterdi. Özdil'in bu paylaşımı Uğur Dündar tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Özdil paylaşımında "SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor… Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?” ifadelerini kullandı. Dündar ise bu paylaşımlar sonrasında katıldığı televizyon programında Özdil için “Yazıklar olsun sana, o Tweeti nasıl paylaştın. Karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Bize yaptığına bak ya” dedi.