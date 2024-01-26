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Uğraştıran değil ulaştıran İstanbul! İşte Murat Kurum’un seçim vaatleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 08:46
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum haftalardır hazırladığı İstanbul vizyon projelerini bir lansmanla İstanbullulara duyurdu. Trafikten kentsel dönüşüme, istihdamdan yeni yatırımlara kadar 10 başlıkta anlattığı projelerin anlatımı tam 2 saat sürdü.
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