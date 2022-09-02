02 Eylül 2022, Cuma
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Uçuş eğitim yılı açılış töreninde kurban kesildi dualar edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Eskişehir'de Türk Silahlı Kuvvetlerinde "Uçuş eğitim yılı açılış töreni"ne katıldı ve önemli mesajlar verdi. Bakan Akar'ın beraberindeki komutanlarla tören alanındaki yerini almasıyla başlayan törende geleneksel olarak kurban kesildi, dualar edildi.