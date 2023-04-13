13 Nisan 2023, Perşembe
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Ücretsiz üniversiteye hazırlık programı! "Raunt" programı geleceğe taşıyor
Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için hazırlanan "raunt" programı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kullanıma açıldı. Raunt programında ile bin saatten fazla ders anlatım videosu ile 350 binden fazla soru ve çözüm videosu yer alıyor. Ücretsiz olan programın detaylarını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.