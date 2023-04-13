Ücretsiz üniversiteye hazırlık programı! "Raunt" programı geleceğe taşıyor

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için hazırlanan "raunt" programı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kullanıma açıldı. Raunt programında ile bin saatten fazla ders anlatım videosu ile 350 binden fazla soru ve çözüm videosu yer alıyor. Ücretsiz olan programın detaylarını A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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