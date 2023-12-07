UCM’den katil Netanyahu'ya uyarı: Sivillere yardımı kasten engellemek savaş suçu

Dünya kamuoyunda sivil katliamı yapan işgalci İsrail'e yönelik tepkiler giderek artarken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden de kritik bir açıklama geldi. UCM’den yapılan açıklamada “Sivillere yardımı kasten engellemek savaş suçu” denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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