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UCM’den katil Netanyahu'ya uyarı: Sivillere yardımı kasten engellemek savaş suçu

A Haber
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Giriş: 07.12.2023 16:33
Dünya kamuoyunda sivil katliamı yapan işgalci İsrail'e yönelik tepkiler giderek artarken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden de kritik bir açıklama geldi. UCM’den yapılan açıklamada “Sivillere yardımı kasten engellemek savaş suçu” denildi.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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