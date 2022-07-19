Üçlü zirve sonrası Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi'den basın açıklaması

Son dakika haberi... Tahran'da üçlü zirve başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bir araya geldi. "Terörü Suriye'den söküp atacağız" diyen Başkan Erdoğan, "Sığınmacıların geri dönüşleri Astana'nın önemli gündem maddesi" ifadelerini kullandı. Kritik zirvenin ardından liderler basın açıklamasında bulundu. Reisi, Türkiye, Rusya ve İran'ın iş birliğine vurgu yaparken Putin ise, "Suriye'de terörle mücadelede kararlıyız" dedi. "Suriye'deki durumu ayrıntılı şekilde ele aldık" diyen Başkan Erdoğan ise, "Terörle mücadele gündemimizin öncelikleri arasındaydı" açıklamasında bulundu.