Üçlü prizden kamera çıktı! Kiralık odalara gizli kamera koymuş

Tatil sezonu yaklaşırken, tatilcilerin endişelerini artıran bir gelişme daha yaşandı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda Sapanca’da bir bungalov evde lambanın içinden gizli kamera çıkmıştı. Benzer bir olay bu kez Pamukkale’de meydana geldi. Kiraladığı aparttaki prizden şüphelenen bir müşteri, priz kapağını açtığında gözlerine inanamadı. İçeride gizlenmiş bir kamera vardı. Kiracılarını gizlice izlediği belirlenen ev sahibi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, gizlilik ihlali tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

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