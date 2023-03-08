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Üçlü görüşme yarın Brüksel'de

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 14:10
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için süresiz askıya alınan görüşmeler yarın yeniden başlıyor. Türkiye'nin isteklerine daha ılımlı yaklaşan Finlandiya'nın üyelik için daha kolay vize alması bekleniyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan detayları aktardı.
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