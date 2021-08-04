04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Uçakların alevlerle savaşı! Muğla'daki yangına havadan müdahale
Türkiye'de devam eden yangınlar 8'inci gününe girdi. 39 ilde 174 yangın çıkarken, 160 tanesi kontrol altına alındı. Öte yandan 6 ilde 14 yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına 2 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. İşte uçakların yangınlarla mücadelesi...