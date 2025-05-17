TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Mardin’de çiftçilerle buluştu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, son yıllarda doğal afetlerin tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirterek, "Doğal afetler, ülkemizde tarım sektörüne zarar vermeye devam ediyor. Farklı tarihlerde çok farklı afetler yaşıyoruz. Tarımsal üretim de bundan ciddi manada zarar görüyor. 2024 yılında bin 257 civarında afet yaşadık. 2025 yılına girdiğimizde bu afetler hızlı bir şekilde devam ediyor. Sadece afetlerin sayısı artmıyor, aynı zamanda bu afetlerin şiddeti de artıyor" dedi.

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