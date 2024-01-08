Tzipi Hotovely: Gazze tamamıyla yok edilmeli

Katil İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, Gazze'nin tamamıyla yıkılmasını savundu. İsrail Büyükelçisi, Gazze'deki tünellerin ve onlara bağlantısı olan üst yapı unsurlarının yok edilmesi gerektiğini söyledi.

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