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Tzipi Hotovely: Gazze tamamıyla yok edilmeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 13:59
Güncelleme:08.01.2024 13:59
Katil İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, Gazze'nin tamamıyla yıkılmasını savundu. İsrail Büyükelçisi, Gazze'deki tünellerin ve onlara bağlantısı olan üst yapı unsurlarının yok edilmesi gerektiğini söyledi.
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"Gazze tamamıyla yok edilmeli"
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