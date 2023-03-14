14 Mart 2023, Salı
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Twitter'ın seçime yönelik algoritma oyunu
Sosyal medya devi Twitter'da son dönemde muhalif paylaşımların görünürlüğü arttı, yerli ve milli içerikli paylaşımlar ise perdelendi. Seçime kısa bir süre kala Twitter'da yaşanan bu değişim ABD’de Trump'ın seçimi kazanması için yapılan Cambridge Analytica skandalını hatırlattı.