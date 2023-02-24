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Twitter'da operasyon yapan FETÖ'cü: Gökhan Özbek

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Giriş: 24.02.2023 00:17
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası özellikle sosyal medyada halkı galeyana getirecek çok sayıda manipülatif içerik bir anda dolaşıma sokuldu. Devletin sahada canla başla yaraları sarmasını fırsat bilen provokatörler arasında '23 derece' isimli sözde yayın organı dikkat çekti. Eski görüntülerle ve kirli operasyonlarla devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek! Örgütün kritik isimlerinden Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu 'önder' olarak niteleyen ve yanında çalışan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi yargıya da intikal etmiş birçok skandalı bulunuyor.
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