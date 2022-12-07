Twitter’da en güçlü liderler belli oldu! Başkan Erdoğan en güçlü liderler listesinde

Başkan Erdoğan Twitter'da dünyanın en güçlü liderleri listesinde 3. sıraya yükseldi. Yapılan araştırmada liderlerin takipçi sayıları, etkileşimler ve Twitler gibi bir çok kriter dikkate alındı. Listenin birinci sırasında Hindistan Başkanı yer alıyor. Hindistan liderini ABD Başkanı Biden takip ediyor.

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